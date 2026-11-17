Brüssel - Die Europäische Kommission hat ein neues Medikament zur Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs zugelassen. Das Mittel Daraxonrasib (Handelsname Rasonque) verspricht keine Heilung, soll aber das Überleben im Vergleich zu einer Chemotherapie verlängern. Das Medikament kann bei erwachsenen Patienten, die vorher mindestens eine Behandlung erhalten haben, angewendet werden, wie die Kommission in Brüssel mitteilte. Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA hatte die Zulassung im Oktober empfohlen.