Lange unauffällig, oft spät entdeckt

Bauchspeicheldrüsenkrebs verursacht lange keine oder nur unspezifische Beschwerden wie Gewichtsverlust oder Schmerzen im Oberbauch oder Rücken. Der Tumor wird deshalb oft spät entdeckt, häufig erst, wenn er bereits gestreut hat. Deshalb ist diese Krebsart für die meisten Erkrankten in kurzer Zeit tödlich. Nur etwa jeder Zehnte lebt fünf Jahre nach der Diagnose noch, so die Krebsregisterdaten des RKI. Die Erkrankung tritt meist im Alter von über 70 auf.