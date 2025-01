Für mehr Naturflächen in der Stadt und alte Apfelsorten setzen sich Mitglieder des "Young Explorers Programs" in Baiersbronn im Schwarzwald ein, das auch Debatten mit Experten organisiert. Buchautorin Funke sagte: "Es geht derzeit vielen der Glaube verloren, dass wir als einzelne noch etwas gegen die Plünderung dieses Planeten tun können. Umso wichtiger ist die Arbeit der Pioneers - ihr Glaube an das Trotzdem, an eine Zukunft, die sich nur gemeinsam pflanzen lässt."