Abgabe von Tieren sei weiter möglich

Der Tiergarten betonte, es bestehe grundsätzlich nach wie vor die Möglichkeit zur Abgabe von Tieren in eine geeignete Einrichtung. Die Tiere würden weiterhin über ein internationales Netzwerk angeboten. "Aktuell liegt uns jedoch kein konkretes Angebot vor, dass auf ein ernstzunehmendes Interesse an der Übernahme schließen lässt." Auch zwei Tierschutzorganisationen beteiligten sich nach eigenen Angaben an der Suche, konnten dem Tiergarten demnach bislang aber kein konkretes Angebot machen.