Artenschutz: Rainer kündigt neue Wolfsbewertung an EU bis Herbst an

Rainer rechnet mit rund 2.500 Wölfen in Deutschland

"Wir haben circa 2.500 Wölfe in Deutschland", betonte Rainer. Dies seien auf die Fläche bezogen mehr Wölfe als in Russland. "Also deshalb ist für mich der Bestand des Wolfes in Deutschland definitiv nicht gefährdet." Das Bundesamt für Naturschutz (BfN) hatte im Monitoringjahr 2023/24 in Deutschland 209 Wolfsrudel erfasst - und etwa 1.600 Einzeltiere in bestätigten Territorien.