Erfurt (dpa/th) - Ein Luchs mehr streift nun durch den Thüringer Wald. Um die Population der Pinselohren in Deutschland zu stärken, ist am Mittwoch ein junges Luchs-Männchen ausgewildert worden, wie der Umwelt- und Naturschutzverband BUND Thüringen mitteilte. Der Kuder Ionel wurde zuvor für das Artenschutzprojekt in den Karpaten in Rumänien mittels Kastenfalle gefangen.