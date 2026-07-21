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Artenschutz Naturschützer retten Feuersalamander vor dem Hitze-Tod

Tierfreunde retten Feuersalamander-Larven vor dem Austrocknen und sichern so eine neue Generation. Die Amphibien gelten in Sachsen als stark gefährdet.

Artenschutz: Naturschützer retten Feuersalamander vor dem Hitze-Tod
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Tierfreunde aus dem Landkreis Mittelsachsen haben Larven des Feuersalamanders an einem Zufluss zur Zschopau vor dem Austrocknen bewahrt (Archvibild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Freiberg (dpa/sn) - Mit einem beherzten Eingreifen haben Tierfreunde im Landkreis Mittelsachsen eine neue Generation von Feuersalamandern vor dem Hitzetod bewahrt. Wie der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) mitteilte, leisteten sie an einem Zufluss zur Zschopau schnelle Hilfe, als der Bachlauf auszutrocknen drohte. Sie holten mit Eimern Wasser heran und füllten damit die zunehmend trockener werdenden Stellen auf. Auf diese Weise wurden die Laven des Feuersalamanders vor dem Austrocknen bewahrt.

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Acht Larven haben gute Überlebenschancen 

"Dank ihres Engagements konnten die Tiere die für ihr Überleben entscheidende Metamorphose abschließen. Bei einer aktuellen Kontrolle der Bachabschnitte wurden noch acht Larven gesichtet, die gute Chancen haben, in den kommenden Wochen als fertige Salamander an Land zu gehen", hieß es. "Der Feuersalamander ist ein Warnsignal: Wenn selbst unsere letzten intakten Quellbäche austrocknen, versagt das System", so BUND-Chef Felix Ekardt.

Nach Angaben des BUND bringt der jetzt angekündigte Regen noch keine Entwarnung. Die Böden seien durch die trockenen Monate und Jahre stark ausgezehrt. Einzelne Regentage könnten zwar die obersten Bodenschichten kurzzeitig auffüllen, die tieferen Wasserspeicher und damit auch die Quellbäche, aus denen sich die Lebensräume der Feuersalamander speisen, würden aber träge reagieren träge und sich davon kaum erholen.

Feuersalamander in Sachsen stark gefährdet

Der Feuersalamander lebt in den sächsischen Mittelgebirgen und bevorzugt kalte, sauerstoffreiche Quellbäche im Laubwald als Lebensraum und auch zur Entwicklung seines Nachwuchses. Die Amphibien gelten in Sachsen als stark gefährdet. Ihre Populationen sind teilweise so klein, dass jedes einzelne Tier zähle, teilte der BUND mit. Die Art stehe stellvertretend für intakte, kleine Fließgewässer-Lebensräume, die in Zeiten der Klimaerwärmung als Kühlung und Wasserquelle immer wichtiger werden. 

Feuersalamander-Larven benötigen für ihre Entwicklung etwa vier Monate im Wasser und sind damit gerade im Hochsommer besonders gefährdet. Trocknen in dieser Zeit Bachabschnitte aus, überleben sie nicht. Die Art ist ein wichtiger Indikator für gesunde Ökosysteme und saubere Gewässer.