Artenschutz: Naturschützer retten Feuersalamander vor dem Hitze-Tod

Freiberg (dpa/sn) - Mit einem beherzten Eingreifen haben Tierfreunde im Landkreis Mittelsachsen eine neue Generation von Feuersalamandern vor dem Hitzetod bewahrt. Wie der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) mitteilte, leisteten sie an einem Zufluss zur Zschopau schnelle Hilfe, als der Bachlauf auszutrocknen drohte. Sie holten mit Eimern Wasser heran und füllten damit die zunehmend trockener werdenden Stellen auf. Auf diese Weise wurden die Laven des Feuersalamanders vor dem Austrocknen bewahrt.