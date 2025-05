Projekt setzt auf Einsatz von Lebendfallen

Innerhalb des Projekts werde gezielt Jagd auf die Raubsäuger Füchse und Waschbären gemacht, hieß es. Dazu seien vor allem mit Ködern und Sensoren versehene Lebendfallen aufgestellt worden. Geht eine solche Falle zu, löst das einen Alarm beim Jäger aus. Sollten andere Tierarten darin landen, könnten diese wieder in die Freiheit entlassen werden, so DJV-Sprecher Reinwald. Fuchs oder Waschbär würden dagegen erschossen. In der Saison 2024/25 seien so 125 Füchse und 123 Waschbären erlegt worden. Rechnerisch ergebe das eine Quote von elf Raubsäugern pro Quadratkilometer.