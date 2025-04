Nürnberg (dpa/lby) - Schaufeln und Baggern für den Artenschutz: In acht Gebieten in Bayern haben Naturschutzverbände in den vergangenen Jahren die Lebensräume des seltenen Feuersalamanders verbessert. Es seien unter anderem Quellen und Bäche in der Rhön, im Steigerwald, in Cham und im Voralpenland renaturiert worden, teilten LBV, Bund Naturschutz und der Landesverband für Amphibien- und Reptilienschutz (LARS) mit. Nun sei das 2021 gestartete Artenhilfsprogramm beendet.