Artenschutz: Luchs aus Thüringen streift nun durch Österreich

Hörselberg-Hainich - Ein im Wildkatzendorf Hütscheroda in Thüringen geborener und aufgewachsener Luchs ist im Nationalpark Kalkalpen in Österreich ausgewildert worden. Dort soll "Janus", wie der Kuder getauft wurde, helfen die Luchspopulation zu stabilisieren, teilte der Träger des Wildkatzendorfs mit. Die dortigen Pinselohren seien eng miteinander verwandt und zeugten keinen Nachwuchs. "Janus" soll also Vielfalt in den Genpool bringen.