Hilpoltstein (dpa/lby) - Der Alpensalamander kommt bundesweit nur in den Bergen Süddeutschlands vor. Mit etwas Glück lasse sich der seltene Lurch von April bis September in den Alpen und im Alpenvorland in Bayern und im äußersten Südosten Baden-Württembergs beobachten, teilte der Naturschutzverband LBV in Hilpoltstein mit.