Artenerhalt: Nächster Karpaten-Luchs schleicht durch Thüringer Wald

Mit den Auswilderungen soll die Population der Pinselohren in Mitteleuropa besser vernetzt und so gestärkt werden. Straßen und Siedlungen, die die Landschaft zerschneiden, gelten für die wildlebende Katzenart als Bedrohung und Hindernis für die natürliche Ausbreitung. Daher gilt der Thüringer Wald laut BUND als "Trittstein", um die Bestände im Harz und im Bayerischen Wald zu verbinden. "Erste Erfolge sind bereits sichtbar – im vergangenen Jahr konnten Zuwanderungen aus dem bayerischen Raum dokumentiert werden", hieß es.