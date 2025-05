Der BUND – der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland – wird hier mit einem Projekt tätig, für den das gazeartige Gebilde und eine Zweieinhalb-Liter-Flasche mit hochprozentigem Alkohol – „vergällt übrigens, schmeckt also nicht“, heißt es – eine große Rolle spielen. Dass das Areal mit rot-weißem Flatterband umsäumt ist, juckt die Lebewesen nicht, um die es hier geht: Flugfähige Insekten am Grünen Band, der ehemaligen innerdeutschen Grenze, dem Kolonnenweg. Sie flattern oder krabbeln unbefangen in das Zeltdach, von dort fallen sie über eine Öffnung in die hochprozentig gefüllte Flasche. Tot sind sie damit – jedoch im Dienste der Wissenschaft.