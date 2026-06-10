Wien - Raumfahrtexperte Ludwig Moeller hält es weiterhin für möglich, dass ein Deutscher als erster europäischer Astronaut Richtung Mond fliegt. Überraschend hatte die Nasa gestern angekündigt, dass der Italiener Luca Parmitano 2027 beim Mond-Programm "Artemis" mitfliegt - allerdings bei der Mission "Artemis 3", die in Erdnähe bleiben soll. Moeller, Leiter des Raumfahrt-Thinktanks Espi mit Sitz in Wien, betonte: "Die Auswahl von Luca Parmitano (...) steht auch nicht in Konflikt mit dem Ziel eines deutschen Astronauten als erstem Europäer auf dem Mond, da "Artemis-3" keine Mission zum Mond ist."