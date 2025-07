Konzertreisen kann man sicher als musikalisches Projekt verstehen. Auch als teambildende Maßnahme. Für die Sänger des Männerchores Ars Musica war ihr zehntägiger Ausflug in das Vereinigte Königreich mehr als das. „Wir haben die Reise auch als aktiven Beitrag zur Pflege europäischer Freundschaft sowie historischer Verbundenheit verstanden“, so Thorsten Weiß, der Vorstandsvorsitzende des Vereins Ars Musica. Schließlich ist Gotha die Geburtsstadt von Prinz Albert von Sachsen-Coburg und Gotha. Jenes Prinzen also, der Gemahl der britischen Königin Victoria ist. „Und diese historische Verbindung zwischen Thüringen, Franken und dem britischen Königshaus hat unserer Reise eine ganz besondere Tiefe verliehen“, sagt Thorsten Weiß.