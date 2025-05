Ars Musica: Einen Vorgeschmack gibt es jetzt schon

Zur Geschichte des Thüringer Männerchores Ars Musica gehören nicht nur zahlreiche wunderbare Konzerte, sondern auch Konzertreisen. Die haben die Sänger, die einst im Suhler Knabenchor groß geworden sind, bereits nach China, Südafrika, Chile, Japan, Portugal, Rumänien und Armenien geführt. Die nächste Reise führt die Männer nach Großbritannien. Hier stehen acht Konzerte auf dem Plan, die vom 28. Juni bis 5. Juli in Ilkley, Bolton Abby, Embasy, Harrogate und Halifax (alles in der Grafschaft Yorkshire) sowie in Cambridge, Exning (Suffolk) und Maldon (Essex) stattfinden werden. Das gesamte Konzertprogramm steht unter der Schirmherrschaft seiner Exzellenz Andrew Mitchell, Botschafter des Vereinigten Königreichs in Berlin. Dieser Besuch werde neue Verbindungen schaffen und vielleicht sogar den Austausch zwischen Thüringen und den Regionen Großbritanniens weiter intensivieren, schreibt seine Exzellenz in seinem Grußwort. Für ihn persönlich sei das Konzert in Ilkley besonders bedeutsam, da dies die Heimatstadt seiner Frau sei und zugleich der Ort, an dem er geheiratet habe.