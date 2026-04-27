„Angefangen haben wir 2010 mit 35 Ausstellern“, sagt Bürgermeister Frank Spilling (parteilos) Samstagvormittag zur Eröffnung des 15. Arnstädter Wirtschaftsfrühlings. Seitdem ist er fester Bestandteil des Jahreskalenders. „Egal ob Krise oder Boomzeit“, wie Alexander Kötschau, Geschäftsführer des Jobcenters Ilm-Kreis, ergänzt. Stadt, Jobcenter und Agentur für Arbeit sind die Partner hinter der Veranstaltung, die alljährlich Unternehmen mit Arbeitssuchenden, Wechselwilligen und potentiellen Azubis zusammenbringt.