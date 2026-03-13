Arnstadt ist reich an Türmen. Doch vom Neideckturm abgesehen bleiben sie Besuchern verschlossen. Das soll sich ändern. Nachdem im letzten Jahr bereits ein Konzept für die künftige Nutzung des vor zwei Jahren bei einem Brand beschädigten Neutorturmes vom Stadrat beschlossen wurde, gibt es nun Überlegungen, weitere Türme touristisch zu erschließen. Vorgestellt hat es Museumsdirektorin Gabriella Szalay am Donnerstag im Werkausschuss Kulturbetrieb.