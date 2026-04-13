Petrus hatte bei der 3. Sportident-Winterstundendenlaufserie mit Musik mächtig seine Hände im Spiel, sorgte er zunächst mit Schnee und Eisesglätte im Januar dafür, dass der erste Lauf nicht zum geplanten Termin stattfinden konnte, so mussten die Läufer bei den Rennen zwei und drei im Februar und März Winterhärte zeigen. Der nun im April nachgeholte erste Lauf aber, konnte hingegen getrost als Lauf in den Frühling durchgehen.