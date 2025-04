„Kunerol – Cocosspeisefett“ steht auf dem Schild, das Christian Hühn in Händen hält. „Ich hätte nie gedacht, dass ich so ein Schild bekommen kann“, erzählt der Arnstädter. Denn es zählt zu den großen Raritäten unter den alten Werbeschildern. Es zu bekommen, war für den Arnstädter ein richtiger Glücksfall. „Es hing jahrelang in einer Küche, die Küche wurde renoviert, das Schild musste weg“, erzählt er über seinen Fund. Seit Jahren sei kein Schild dieser Marke mehr aufgetaucht. „Nachdem ich meinen Kauf gepostet hatte, habe ich gleich mehrere Anfragen bekommen. Aber dieses Schild ist unverkäuflich“, erzählt Hühn.