Eigentlich sollten die rund 130 Jahre alten Linden auf dem Arnstädter Marktplatz schon am 5. Februar gefällt werden, Platz machen für die anstehende Sanierung des gesamten Areals. Doch Anwohner stoppten in letzter Minute das Vorhaben, machten vor dem Verwaltungsgericht Weimar städtische Fehler im Verfahren geltend. Die Stadtverwaltung setzte daraufhin die Fällung zunächst aus. Jetzt hat das Gericht eine Entscheidung gefällt.