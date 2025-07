Der Sonntag war für Liebhaber der Kirchenmusik in doppelter Hinsicht ein bemerkenswerter Tag, der den Weg in die Kirche lohnte. Am Vormittag war die Bachkirche Gastgeber des Deutschlandfunk-Radio-Gottesdienstes, am Nachmittag gab es dann Teil 2 der diesjährigen Orgel-Wandel-Konzerte. Diesmal hatte Kantor Jörg Reddin einen jungen Meister mit weiter Anreise eingeladen.