Ein glücklicher Tag für das Marienstift Arnstadt: Thüringens Gesundheitsministerin Katharina Schenk hat die Fachklinik für Orthopädie besucht und einen Scheck über rund 77 Millionen Euro für den dringend benötigten Erweiterungsbau des hoch spezialisierten Hauses überreicht. OP, Stationen und Funktionsräume sollen verdoppelt und erneuert werden, um dem hohen Patientenaufkommen an der Fachklinik für Orthopädie entsprechen zu können, heißt es in einer Mitteilung der Klinik.