Das 32. Arnstädter Jazzweekend ist eröffnet. Die Weimarer Nachwuchsband SÍnco“ setzte mit ihrer Mischung aus Soul und Jazz in der „Kulisse“ gleich zum Auftakt ein starkes musikalisches Ausrufezeichen. Die fünf Musiker um Sängerin Alina Dillner (Künstlername Serina Cando) begeisterten dabei mit einer Mischung aus kraftvollen eigenen Kompositionen und originellen Interpretationen bekannter Titel. Vor allem die rauchige Stimme der Sängerin, die schon mit Amy Winehouse verglichen wurde, ging dabei ins Ohr, egal ob herausgeschrieener Rap oder gefühlvoller Soul.