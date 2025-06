Laut schwingen sich die Klänge von der Trompete Tadeo Fissers in den Arnstädter Himmel über dem Prinzenhof. Ungewohnt, vielleicht ein bisschen verstörend. Wie das laute Tröten eines Elefanten. Da passt es, dass der junge Musiker im Anschluss erklärt, das Stück trage den Titel „Marsch der Dickhäuter.“ Die Band Overlap, zu der auch Lennard Behnke, Samuel Kraft und Christian Schmidt gehören und die am Samstagabend das Prinzenhof-Open-Air am dritten Tag des viertägigen Jazzfestivals eröffnet, hat etwas Experimentelles, denn zu Trompete, Bass und Schlagzeug gesellt sich ein Synthesizer.