„Immer mehr schöpft die Kreisumlage alles, was an Mehreinnahmen aus Steuern erwirtschaftet wird, wieder ab und den Kommunen verbleibt kein Handlungsspielraum mehr“, hatte Arnstadts Bürgermeister Frank Spilling (parteilos) Ende letzten Jahres bei der Einbringung des Haushaltsplanentwurfes für 2026 gesagt. Wie andere Bürgermeister im Ilm-Kreis fordert er, dass die Kreisumlage von den 42,9 Prozent, mit denen der Landkreis plant, auf maximal 39,9 Prozent abgesenkt wird.