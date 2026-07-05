Eine laue Sommernacht, ein kühles Getränk in der Hand und ein unterhaltsames Kulturprogramm – eine Kombination von der sich am Samstagabend viele Arnstädter und Gäste verführen lassen. Zum zweiten Mal hat die Stadt zur „Nacht der Künste“ eingeladen. So ganz neu ist die Idee nicht. Früher gab es viele Jahre erfolgreich das sommerliche Veranstaltungsformat der „Künste in Haus und Hof“. An den verschiedensten Orten verwandelte sich Arnstadt zur Kleinkunstbühne.