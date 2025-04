Aufgeregt trippeln die Knirpse an der Startlinie hin und her. Gleich geht es los. Beim Bambino-Lauf im Rahmen des 33. Arnstädter Citylaufes werden sie ihren großen Auftritt haben. Manche sind fast „alte Hasen“, waren in den letzten Jahren schon dabei. Die ganz Kleinen, die Zweijährigen, aber erleben ihre Laufpremiere. An der Hand von Mutti oder Vati sausen sie über die Strecke. „Vor allem für die Kinder machen wir den Lauf“, betont Andre Schulz, Vorsitzender des LSV Lok Arnstadt jedes Jahr aufs Neue.