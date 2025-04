Wie könnte man ein Bach-Festival in Arnstadt besser eröffnen als mit einem jungen Musiker an der Wender-Orgel? Dort, wo einst der junge Bach seine musikalische Laufbahn begann und den Grundstein für heutigen Weltruhm legte. Wie oft mag er an der Orgel des damals noch Neue Kirche heißenden Gotteshauses gesessen und improvisiert haben. So wie es an diesem Donnerstagnachmittag Janus Graichen tat. Ein würdiger Auftakt für den Konzertbeitrag der Musikschule Arnstadt-Ilmenau zum diesjährigen 20. Bach-Festival, das zum zweiten Mal in die Thüringer Bachwochen eingebettet ist.