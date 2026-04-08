Die Vorbereitungen für das 21. Arnstädter Bach-Festival laufen auf Hochtouren. Nur noch wenige Tage, dann ist es so weit. „Morgen hole ich beim Autohaus Ehrhardt das Festivalauto ab und bei Arnstadt Kristall die Künstlergeschenke. Ab Mittwoch sind die ersten Künstler da und proben“, erzählt Festival-Managerin Alexandra Lehmann. Von Freitag, 10. April, bis Sonntag, 12. April, werden dann Gäste aus nah und fern erwartet. Drei große Konzerte und ein vielfältiges Rahmenprogramm stehen an.