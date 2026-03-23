Arnstädter Bach-Festival: Das bietet Teil 2 im April

Unter dem Motto „Fürstliches Vergnügen“ findet von 10 bis 12. April der zweite Teil des 21. Arnstädter Bach-Festivals in Kooperation mit den Thüringer Bachwochen statt. 28 Programmpunkte stehen dann an.
Teil 2 des Arnstädter Bach-Festivals findet vom 10. bis 12. April statt. Das sind die Höhepunkte.
Unter dem Motto „Fürstliches Vergnügen“ findet von 10 bis 12. April der zweite Teil des 21. Arnstädter Bach-Festivals in Kooperation mit den Thüringer Bachwochen statt. 28 Programmpunkte stehen dann an.
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Das Eröffnungskonzert wird am 10. April, 19.30 Uhr, in der Bachkirche von Concerto Copenhagen bestritten. Seit mehr als 30 Jahren erforscht und interpretiert das Ensemble Musik aus Barock, Wiener Klassik und früher Romantik mit historischer Bewusstheit und kompromissloser Qualität. Heute gilt Concerto Copenhagen als internationales Aushängeschild seines Fachs. In Arnstadt wird man unter Leitung von Lars Ulrik Mortensen die „Brandenburgischen Konzerte“ zu Gehör bringen.
Höhepunkt des zweiten Tages ist ebenfalls um 19.30 Uhr in der Bachkirche das Konzert des jungen belgische Ensembles Musica Gloria. Es gilt als eines der aufregendsten Ensembles der vergangenen Jahre, das seine Programme weitgehend solistisch besetzt und im Kollektiv erarbeitet. Geplant ist die Aufführung von drei Kantaten Bachs zum Thema Herrschaft und Macht.
Das Abschlusskonzert bestreitet am 12. April, 19.30 Uhr, die capella arnestati. Auf historischen Instrumenten und gemeinsam mit ausgewählten Vocalisten und Instrumentalisten soll „ein strahlendes Programm rund um Johann Sebastian Bach“ präsentiert werden.
Den weltlichen Bach wird Kantor Jörg Reddin mit weiteren Künstlern am 11. April, 15 Uhr, im Stadthaus in den Mittelpunkt rücken. Dann erklingen das Hochzeitsquodlibet und andere Vokalmusik der Barockzeit
Für alle Konzerte gilt „Pay what you can“ („Bezahle, was du kannst“), das allen Musikfreunden den Zugang ermöglichen soll. Stadtführungen, eine Orgeltour, die virtuelle Bach-Experience, ein Kunsthandwerkermark und Weiteres runden das Programm ab.