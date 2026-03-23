Arnstädter Bach-Festival: Das bietet Teil 2 im April

Höhepunkt des zweiten Tages ist ebenfalls um 19.30 Uhr in der Bachkirche das Konzert des jungen belgische Ensembles Musica Gloria. Es gilt als eines der aufregendsten Ensembles der vergangenen Jahre, das seine Programme weitgehend solistisch besetzt und im Kollektiv erarbeitet. Geplant ist die Aufführung von drei Kantaten Bachs zum Thema Herrschaft und Macht.