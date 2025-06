Vorverkauf startet am 27. Juni

„Ein besonderer Dank gilt der Sparkasse Arnstadt-Ilmenau, deren großzügige Unterstützung dieses hochkarätige Konzert in solch persönlichem Rahmen erst ermöglicht. So wird ein besonderer musikalischer Abend zu erleben sein, der die exzellente Akustik und Aura der Bachkirche mit Annett Louisans einzigartiger Stimme vereint“, so Pense weiter.