Wer sich über neue Automodelle informieren will und mit den Händlern ins Gespräch kommen möchte, muss seine Schritte am 26. April zum Arnstädter Autofrühling lenken. Denn in der Kreisstadt gibt es noch, was in Ilmenau und Erfurt mittlerweile Geschichte ist. „Wir haben, denke ich, jetzt ein Alleinstellungsmerkmal. Ich wüsste nicht, dass es in Thüringen noch einen Autofrühling gibt“, sagt Michael Kühn, Obermeister der Kfz-Innung Erfurt – Ilm-Kreis.