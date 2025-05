Eigentlich ist ein Autofrühling ja für die Neuwagen da. In bester Innenstadtlage sollen sich die potenziellen Kunden informieren können, welche neuen Modelle es auf dem Markt gibt. Doch Sonntag in Arnstadt zog ein Oldtimer genauso viele Blicke auf sich und war beliebtes Fotomotiv bei den Besuchern. Kein Wunder, schließlich präsentierte sich der Ley Doppelphaeton Typ M8 erstmals seit 20 Jahren wieder in der Öffentlichkeit.