Der Rettungsleitstelle Ilm-Kreis war um 10.50 Uhr der Brand einer Küche in einem Zweifamilienhaus mitgeteilt worden. Die Freiwilligen Feuer wehren aus Arnstadt und Stadtilm mit 33 Kameraden waren schon wenige Minuten nach Eingang der Brandmeldung am Ereignisort. Die Höhe des Schadens an dem Haus ist bislang unbekannt, wie die Polizei berichtet. Zudem ist das Haus unbewohnbar. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.