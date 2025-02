Hat man in Arnstadt in Sachen Kita-Kapazitäten am Bedarf vorbeigeplant? Ein Blick auf die Zahlen lässt dieses vermuten. Ende letzten Jahren waren von den 1667 vorhandenen Kita-Plätzen nur 1098 Plätze besetzt. Es gibt also eine Überkapazität von rund 600 Plätzen. Besonders die neugebauten Einrichtungen in der Schillerstraße und im Mühlweg haben noch reichlich Kapazität. In der städtischen Kita sind von 160 Plätzen nur 83 belegt. In der Kita „Weltentdecker“ der Johanniter von 143 Plätzen 46.