Sanfte Musik schwebt durch den Garten des Schlossmuseums, Yogamatten werden ausgerollt, erwartungsvolle Blicke richten sich nach vorn. „Willkommen zu meinem Yoga-Kurs“, sagt Bettina Menkö, die nicht weit davon entfernt ihr Yoga-Studio betreibt. Die heutige Stunde aber wird an ungewöhnlichem Ort stattfinden. Zum zweiten Mal haben Arnstädter Yoga-Lehrerinnen und die Stadtverwaltung das Event organisiert. Es richtig sich an erfahrene Yoga-Könner, die ihren Sport einmal zusammen mit anderen an einem besonderen Ort ausleben wollen, aber ebenso an jene, die an diesem Tag zum ersten Mal mit dieser Art der körperlichen und geistigen Entspannung in Berührung kommen.