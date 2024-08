Körper, Geist und Seele in Einklang bringen – das ist das Ziel eines Yoga-Wochenendes in Arnstadt. Im idyllischen Garten des Schlossmuseums können Interessierte in die verschiedensten Arten des Yoga hinein schnuppern und auch Zumba kennenlernen. Die Idee dazu hatten Heiko Herzer, bei der Stadtverwaltung für den Sport verantwortlich, und mehrere Yoga-Lehrerinnen. Das Angebot richtet sich ebenso an Kinder wie an Erwachsene, an Yoga-Kenner und absolute Neulinge – Getreu dem Motto „bewegt und entspannt ins Wochenende“. Der Eintritt ist frei. Wer hat, kann seine Yoga-Matte mitbringen. Es werden aber auch welche bereitgestellt.