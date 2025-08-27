Der Museumsgarten im Schlossmuseum verwandelt sich am Freitag, 29. August, und Samstag, 30. August, in eine Oase der Entspannung und Bewegung. Mit einem abwechslungsreichen Programm „Bewegt und entspannt ins Wochenende“ lädt die Stadt Arnstadt alle Interessierten ein, Körper und Geist aktiv zu beleben. Zum zweiten Mal veranstalten Yoga-Lehrerinnen ein Wochenende, das sich sowohl an Menschen richtet, die Yoga kennenlernen wollen, wie auch an jene, die ihrer Leidenschaft einmal gemeinsamen mit anderen nachgehen wollen – und das im romantischen Ambiente des Gartens des Schlossmuseums.