2023 brannte im Ortsteil Dannheim ein Vierseitenhof, was den Einsatz zahlreicher Löschfahrzeuge notwendig machte. Für Stadtrat Ingolf Steger (Pro Arnstadt) Grund, jetzt einmal nachzufragen, wie die Löschwasserversorgung in Arnstadt und seinen Ortsteilen generell aufgestellt ist. „Die Stadt Arnstadt gewährleistet die Löschwasserversorgung durch die vorhandenen wasserführenden Fahrzeuge, Hydranten, Löschwasserentnahmestellen an Fließgewässern und Zisternen beziehungsweise Hochbehältern“, heißt es in der Antwort von Bürgermeister Frank Spilling (parteilos).