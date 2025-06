Es ist nur ein Stück Papier, das Frank Kuschel und Thomas Schneider, Fraktionsvorsitzende der Linken im Kreistag beziehungsweise Stadtrat, an diesem Dienstagvormittag symbolisch ans Rathaus halten. Abfotografiert von jener Tafel, die einst just dort an die Opfer der Bauernkriege erinnerte. Und die man gern wieder am Rathaus angebracht sehen würde.