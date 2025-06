Am Samstag Vormittag gegen 10 Uhr sollte in der Arnstädter Karl-Liebknecht-Straße ein Audi älteren Baujahres einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Pkw beschleunigte und setzte seine Fahrt verkehrswidrig und rücksichtslos parallel zum Berufsschulzentrum fort. Hier überfuhr er die Grünfläche eines Spielplatzes und weiter auf einem Spiel- und Radweg ("Schwarzer Weg") in Richtung Lokschuppen.