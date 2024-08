Mittwochnachmittag am Feuerwehrgerätehaus. Versammelt haben sich Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes, ein Vertreter der Polizei und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr sowie des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz. „Willkommen zur ersten Feuerbefahrung in Arnstadt“, sagt Natalja Scharonin, Abteilungsleiterin öffentliche Sicherheit und Ordnung. In den kommenden drei Stunden will man sich einen Überblick über die Verkehrssituation in Teilen des Stadtgebietes machen. eine Idee, die Scharonin aus Erfurt mitgebracht hat. „Dort wird sie seit sechs Jahren mit großem Erfolg durchgeführt“, erzählt sie.