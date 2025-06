„Am besten gefallen mir Ihre Wimmelbilder“, sagte einmal eine Frau zu Sebastian Köhler – und sorgte damit für Erstaunen. Wimmelbilder? Was meinte sie? Die Aufklärung folgte: Gemeint waren jene Fotografien aus großer Höhe, die eine Draufsicht auf Arnstadt bieten. Bilder, bei denen der Betrachter erst einmal überlegen muss: Wo genau wurden sie aufgenommen? Welche Gebäude und Straßenzüge sind zu sehen? Genau solche Aufnahmen zeigt Sebastian Köhler nun in seiner Ausstellung in der Sparkasse Arnstadt – aber nicht nur.