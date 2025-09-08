Zur Stadtratssitzung am letzten Donnerstag stand die Wahl der beiden Stellvertreter von Bürgermeister Frank Spilling (parteilos) an – und endete doch etwas überraschend. Um den Posten der Ersten Beigeordneten bewarb sich neben Amtsinhaberin Diana Machalett auch Nicole Gehret. Sie war unter anderem Beigeordnete im Wartburgkreis und Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft Schlotheim. Im letzten Jahr bewarb sie sich als Erste Beigeordnete des Ilm-Kreis, unterlag da aber Amtsinhaber Kay Tischer (SPD). „Aus demokratisch-theoretischer Sicht“ ließ die Linke-Fraktion Nicole Gehret nun auf den Wahlschein setzen. Am Ende erhielt sie zwölf Stimmen, Diana Machalett 15. Das war gerade eine mehr als für die absolute Mehrheit notwendig war. Ihre zweite sechsjährige Amtszeit beginnt zum 1. Dezember.