„Die bisher geltenden Eintrittspreise für den Tierpark Arnstadt wurden mit der 3. Änderungssatzung vom 26. April 2018 letztmalig angepasst. Seitdem gab es massive Preissteigerungen in allen Lebensbereichen, die auch nicht vor dem Tierpark Halt gemacht haben. Zugleich hat die Stadt Arnstadt in den letzten Jahren verstärkt Investitionen in den Tierpark und dessen Aufenthaltsqualität vorgenommen. So entstand beispielsweise eine neue Singvogelanlage, der vorhandene Spielplatz wurde gezielt um einen Bereich für Kleinkinder bis fünf Jahre erweitert, es entstanden neue, für die Nutzer kostenfreie Besucherparkplätze und zuletzt mit Unterstützung des Tierparkvereins eine Tischtennis-Anlage“, heißt es in der Begründung für die vor Kurzem vorgenommene Erhöhung der Eintrittspreise im Tierpark „Fasanerie“.