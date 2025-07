„Der Stadtrat der Stadt Arnstadt beschließt, die Verwaltung mit der Bereithaltung eines Zimmers mit multifunktionalem Zweck zu beauftragen. Dieses kann, nach direkter Absprache mit den Mitarbeiterinnen vom Empfang, von stillenden Müttern, Frauen und Kindern in akuter Not und von Eltern von Kindern mit Behinderungen zur zurückgezogenen Gabe ihrer Mahlzeiten genutzt werden“, so hat es der Arnstädter Stadtrat im März 2024 beschlossen. Getan hat sich seitdem nichts, was vor Kurzem die AfD-Fraktion zu Kritik veranlasste.