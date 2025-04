„Der Bürgermeister legt dem Stadtrat ein Konzept für öffentliche Toiletten im Stadtgebiet und den Ortsteilen zur Diskussion und Beschlussfassung vor. Das Konzept soll ein Finanzierungs- und Umsetzungsplan sowie die laufende Bewirtschaftung beinhalten. Das Konzept soll auch die bereits vorhandenen öffentlichen Toiletten umfassen. Am Standort ‚Bustreff’ ist eine öffentliche Toilette vorzusehen“, so hatte die Linke-Fraktion ihren Antrag in der jüngsten Stadtratssitzung begründet. Immer wieder würden sich Bürger über fehlende Gelegenheiten, ihrem Bedürfnis nachzugehen, beschweren, erklärte Fraktionsvorsitzender Thomas Schneider. Vor allem am Bustreff fehle die Möglichkeit, ergänzte Frank Kuschel (Linke). Die Sparkasse sei keine Alternative, zumal nicht immer geöffnet.