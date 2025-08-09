Das 33. Arnstädter Stadtfest steht vor der Tür. Vom 5. bis 7. September wird gefeiert. „Wir haben wieder ein buntes Programm. Für jeden ist etwas dabei“, verspricht Marktmeister Carsten Römhildt. Auf fünf Bühnen und weiteren Aktionsplätzen treten lokale und überregionale Sänger, Tanzgruppen und Bands auf. Stargäste werden Schlagersängerin Sarah Zucker und die Band Marquess (unter anderem „El Temperamento“), die für lateinamerikanische Rhythmen sorgt, sein.