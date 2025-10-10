Die jüngste Stadtratssitzung war kaum beendet, da rückte der Hausmeister an. um die Flaggen zu hissen. Nach der Zustimmung des Stadtrates wird am Arnstädter Rathaus nun dauerhaft Flagge gezeigt. Und zwar gleich vierfach: Europaflagge, Bundesflagge, Landesflagge und die Flagge der Stadt Arnstadt. Die Frage, ob Letztere mit der Flagge des Ilm-Kreises alternieren sollte, sorg-te für einige Diskussionen im Stadtrat. Die AfD-Fraktion hatte in einem Änderungs-antrag einen monatlichen Wechsel gefordert, konnte sich damit aber nicht durchsetzen.