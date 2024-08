Eine Schwangerschaft ist für Frauen ein einschneidendes Erlebnis, mit dem zum Teil auch viele Probleme verbunden sein können. Diese reichen von finanziellen Sorgen über familiäre Schwierigkeiten, Partnerschaftskonflikten bis hin zu gesundheitlichen Fragen. Mit all ihren Sorgen und Nöten können sich schwangere Frauen und junge Mütter an die Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle des Marienstifts Arnstadt wenden, heißt es in einer Mitteilung des Marienstifts. Demnach werden seit 40 Jahren schwangere Frauen in finanzieller Not von der Bundesstiftung Mutter und Kind unterstützt. Der Bund stelle dafür jedes Jahr 96 Millionen Euro zur Verfügung. Frauen können die Hilfe bei Schwangerschaftsberatungsstellen beantragen. Für den Ilm-Kreis ist die Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle des Marienstifts Arnstadt ein Anlaufpunkt für Beratung und Hilfe während und nach der Schwangerschaft, heißt es weiter.